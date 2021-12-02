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Медведев: в субботу мне придётся играть лучше. Россия с оптимизмом смотрит в полуфинал

Медведев: в субботу мне придётся играть лучше. Россия с оптимизмом смотрит в полуфинал
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Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса представителя Швеции Микаэля Имера (6:4, 6:4), поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира.

«В субботу мне придётся сыграть получше, но сегодня я рад, что принёс очко своей команде. Мы чувствуем себя как дома в Мадриде. Особые эмоции от игры за национальную команду. Здорово, что перед полуфиналом у нас будет день отдыха. Надеюсь, что мы будем свежими. Мы уверенно выиграли группу, уверенно выиграли четвертьфинал и с оптимизмом смотрим в полуфинал», — сказал Медведев на корте.

Отметим, ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

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