Сборная России сыграет с Германией в полуфинале Кубка Дэвиса — 2021

Национальная сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2021, где встретится со сборной Германии.

В четвертьфинальном матче немцы обыграли команду Великобритании со счётом 2:1. В первом матче поединка британец Даниэль Эванс обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1. Во втором одиночном матче немец Ян-Леннард Штруфф в упорной борьбе одолел Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Решающим стал матч в парном разряде, где немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц на двух тай-брейках обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски (7:6 (12:10)), 7:6 (7:5)).

Отметим, что в составе сборной Германии отсутствует третья ракетка мира Александр Зверев.

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