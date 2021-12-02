Сборная России сыграет с Германией в полуфинале Кубка Дэвиса — 2021
Поделиться
Национальная сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2021, где встретится со сборной Германии.
В четвертьфинальном матче немцы обыграли команду Великобритании со счётом 2:1. В первом матче поединка британец Даниэль Эванс обыграл немца Петера Гоёвчика со счётом 6:2, 6:1. Во втором одиночном матче немец Ян-Леннард Штруфф в упорной борьбе одолел Кэмерона Норри со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.
Решающим стал матч в парном разряде, где немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц на двух тай-брейках обыграли Джо Солсбери и Нила Скупски (7:6 (12:10)), 7:6 (7:5)).
Отметим, что в составе сборной Германии отсутствует третья ракетка мира Александр Зверев.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:29
-
22:19
-
22:04
-
20:43
-
20:32
-
20:20
-
18:49
-
17:53
-
16:26
-
15:01
-
14:33
-
13:16
-
13:03
-
13:00
-
12:45
-
12:16
-
09:56
-
09:11
-
09:04
-
07:39
-
03:38
-
01:47
-
01:33
-
00:59
-
00:47
-
00:26
- 1 декабря 2021
-
23:52
-
23:17
-
22:59
-
22:42
-
22:22
-
21:33
Партнерский контент