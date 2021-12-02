Парный четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса между Россией и Швецией не состоится

Парный матч четвертьфинала Кубка Дэвиса — 2021 между сборными России и Швеции не состоится. Такое решение приняли обе команды.

Отметим, что сборные могли сыграть парный матч, если бы и Россия, и Швеция согласились его провести.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в двух сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера — 6:4, 6:4.

Ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.