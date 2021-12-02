Медведев: треплю нервы команде в концовках матчей? Нет, конечно, я это делаю не специально

Российский теннисист Даниил Медведев, обыгравший во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса представителя Швеции Микаэля Имера (6:4, 6:4), оценил свою игру после выхода в полуфинал турнира.
«Треплю нервы команде в концовках матчей? Нет, конечно, я это делаю не специально. Но сегодня немного не то что не шла подача… Когда она проходила, то она проходила хорошо. Но со второй подачей были проблемы. Иногда это случается, но в какой-то степени я рад, что это произошло в матче, где было много брейков. Если ты играешь с каким-то Иснером или Опелкой, то такое количество двойных является проблемой. А сегодня этого было достаточно, чтобы победить. Надеюсь, что в следующем матче будет лучше.
На самом деле с Имером мы тренировались только один раз и никогда ранее не играли. Сколько бы ты не смотрел по телевизору или не спрашивал у ребят, с которыми он играл, это всё равно не одно и то же, что самому сыграть матч. Во время матча смотрел за его игрой и старался находить ходы. Мне очень понравилось, как он играл. Единственное, в важных моментах он ошибался, и из-за этого я смог выиграть. Но было интересно, потому что во время матча приходилось искать новые пути к выигрышу очка», — сказал Медведев в интервью OKKO Sport.
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