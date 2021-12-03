Расписание полуфиналов Кубка Дэвиса — 2021: когда и во сколько сыграет сборная России

3 декабря состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Дэвиса, в которых встретятся сборные Хорватии и Сербии. 4 декабря сборная России сыграет с национальной командой Германии.

3 декабря:

18:00 — Борна Гойо (Хорватия) — Филип Краинович (Сербия)

19:30 — Марин Чилич (Хорватия) — Новак Джокович (Сербия)

4 декабря:

15:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Доминик Кёпфер (Германия)

16:30 — Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Напомним, ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).

А российский теннисист Даниил Медведев во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в двух сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:4 и вывел Россию в полуфинал.

Финал турнира состоится 5 декабря. Призовой фонд в этом году составляет $ 21 440 000.

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