Расписание полуфиналов Кубка Дэвиса — 2021: когда и во сколько сыграет сборная России

3 декабря состоятся первые полуфинальные матчи Кубка Дэвиса, в которых встретятся сборные Хорватии и Сербии. 4 декабря сборная России сыграет с национальной командой Германии.
3 декабря:
18:00 — Борна Гойо (Хорватия) — Филип Краинович (Сербия)
19:30 — Марин Чилич (Хорватия) — Новак Джокович (Сербия)
4 декабря:
15:00 — Андрей Рублёв (Россия) — Доминик Кёпфер (Германия)
16:30 — Даниил Медведев (Россия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Напомним, ранее в первой четвертьфинальной встрече российский теннисист Андрей Рублёв в напряжённом трёхсетовом матче обыграл шведа Элиаса Имера в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Рублёв одержал победу на тай-брейке третьего сета — 6:2, 5:7, 7:6 (7:3).
А российский теннисист Даниил Медведев во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в двух сетах обыграл представителя Швеции Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:4 и вывел Россию в полуфинал.
Финал турнира состоится 5 декабря. Призовой фонд в этом году составляет $ 21 440 000.
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