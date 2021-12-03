Евгений Кафельников: половина стран не приедет на Олимпиаду-2022 в Пекине

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал ситуацию с временно пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай.

«Сейчас всё должно зависеть от каждой страны индивидуально! МОК никогда на себя не возьмёт ответственность за бойкот зимних Игр — 2022.

Если хотите знать моё личное мнение, то половина стран на ОИ не приедет. Точка», — написал Кафельников в своём «твиттере», комментируя заявление МОК по ситуации с Пэн Шуай.

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай, позднее в сети появились якобы свежие снимки и видео спортсменки. После этого президент МОК Томас Бах провёл беседу по видеосвязи с бывшей теннисисткой. В WTA заявили о выводе своего бизнеса из Китая.