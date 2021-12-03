Видео: победа России над Швецией в 1/4 финала Кубка Дэвиса с участием Даниила Медведева
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Сборная России одержала победу в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса с командой Швеции. В первой встрече противостояния Андрей Рублёв обыграл Элиаса Имера со счётом 6:2, 5:7, 7:6. Во второй игре победитель Открытого чемпионата США 2021 года, вторая ракетка мира Даниил Медведев победил Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:4.
Предлагаем вашему вниманию видео лучших эйсов и лучших моментов игрового дня, а также видеообзор победы Медведева в матче с Микаэлем Имером.
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В полуфинале Кубка Дэвиса сборная России по теннису сразится с национальной командой Германии. Матч состоится завтра, 4 декабря.
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