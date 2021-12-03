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Кто победит в 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия — Германия?

Кто победит в 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия — Германия?
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Завтра, 4 декабря, состоится полуфинальный матч Кубка Дэвиса, в котором примут участие сборные России и Германии. Россия в четвертьфинале победила Швецию. В первой встрече противостояния Андрей Рублёв обыграл Элиаса Имера со счётом 6:2, 5:7, 7:6. Во второй игре победитель Открытого чемпионата США 2021 года, вторая ракетка мира Даниил Медведев победил Микаэля Имера со счётом 6:4, 6:4. Что касается Германии, то в четвертьфинальном матче немцы обыграли команду Великобритании со счётом 2-1.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кто победит в 1/2 финала Кубка Дэвиса Россия — Германия?»

Пройти опрос можно по ссылке.

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