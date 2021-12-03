Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил девять двойных ошибок в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса

Даниил Медведев объяснил девять двойных ошибок в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему допустил целых девять двойных ошибок в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса со шведом Микаэлем Имером. Несмотря на проблемы с подачей, Медведев победил со счётом 6:4, 6:4, и сборная России вышла в полуфинал.

«Подавать тут не так просто из-за большой высоты над уровнем моря. Мяч сложнее контролировать. Это первая причина.

Кроме того, у нас было три дня выходных. Не думаю, что у меня когда-либо был такой перерыв на турнире. Это было приятно и весело, но возвращаться после такого в игру нелегко. Такое чувство, что это новый турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Дэвиса.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Смотри турниры ATP-250 и WTA эксклюзивно в Okko.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021