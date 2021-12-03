Даниил Медведев объяснил девять двойных ошибок в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему допустил целых девять двойных ошибок в четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса со шведом Микаэлем Имером. Несмотря на проблемы с подачей, Медведев победил со счётом 6:4, 6:4, и сборная России вышла в полуфинал.

«Подавать тут не так просто из-за большой высоты над уровнем моря. Мяч сложнее контролировать. Это первая причина.

Кроме того, у нас было три дня выходных. Не думаю, что у меня когда-либо был такой перерыв на турнире. Это было приятно и весело, но возвращаться после такого в игру нелегко. Такое чувство, что это новый турнир», — приводит слова Медведева пресс-служба Кубка Дэвиса.

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