Краинович: у Сербии есть Джокович, все остальные — вторая лига

Сербский теннисист Филип Краинович высказался о популярности соотечественника Новака Джоковича. Краинович признал, что в Сербии все остальные теннисисты являются «второй лигой».
«Популярность и успехи Джоковича мне сильно помогли. В Сербии любят теннис из-за Новака. Мы, все остальные, являемся второй лигой. Но за нами также следят. Я всегда указываю на то, что являюсь теннисистом, когда пытаюсь забронировать место в ресторане или гостинице. Также пытаюсь всегда носить с собой ракетку.
Надеюсь, что люди знают, кто я. Сербия — маленькая страна, все знают друг друга», — цитирует Краиновича ATP.
Краинович и Джокович в составе сборной Сербии вышли в полуфинал Кубка Дэвиса. Там сербы сыграют с хорватами.
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