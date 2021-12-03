Видео: Даниил Медведев с досады ломает микрофон ракеткой, не подав на матч
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев стал участником примечательного эпизода в своём четвертьфинальном матче Кубка Дэвиса, в котором его соперником был представитель Швеции Микаэль Имер. При счёте 5:2 в пятом сете Медведев не смог подать на матч и с досады сломал ракеткой один из микрофонов на корте.
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Несмотря на это, Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:4, и сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса. В первой встрече победу национальной команде принёс Андрей Рублёв.
В полуфинале соперником россиян станет сборная Германии. Матчи состоятся завтра, 4 декабря.
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