Тарпищев: Медведев использовал слабости соперника, а Рублёв должен был выигрывать раньше

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев прокомментировал победу подопечных в четвертьфинале со Швецией. Андрей Рублёв выиграл свой матч в трёх сетах, а Даниил Медведев — в двух.
«Медведев с запасом играл, провёл хороший матч: не безгрешный, но за счёт класса использовал слабости соперника. Не было сомнений, что Даня выиграет, класс есть класс.
А Рублёв выпустил ситуацию из-под контроля, должен был выигрывать во втором сете, но повлияла усталость. Андрей проявил бойцовский характер в непростой ситуации, по качеству игры должен был выигрывать раньше», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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