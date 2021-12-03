Тарпищев рассказал о подготовке сборной России к полуфиналу с Германией на Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России, капитан национальной команды на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев рассказал, как его подопечные готовятся к полуфинальному противостоянию со сборной Германии на Кубке Дэвиса. Матч Россия — Германия состоится завтра, 4 декабря.

«Едем на тренировку, завтра матч в час дня по местному времени. Будем думать, что делать завтра. Состав мы должны дать за час до игры, так что есть время проанализировать и соперников, и своих. Чем сейчас аналитически и занимаемся. Надо накладывать игру наших на чужих.

Мы мало играли с немцами, а если и играли, то одинаково. По результату нет ни у кого перевеса, чтобы сказать, удобный ли соперник. Абсолютно равные возможности, поэтому надо думать», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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