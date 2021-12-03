Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Опубликован размер миллионного долга, который должны погасить организаторы Australian Open

Опубликован размер миллионного долга, который должны погасить организаторы Australian Open
Комментарии

Организаторы Открытого чемпионата Австралии Tennis Australia отчитались о финансовых результатах за 2020 и 2021 годы.

С июля 2020-го по сентябрь 2021 года организаторы турнира «Большого шлема» понесли убытки в размере $ 70 млн. Сообщается, что большая часть денег ушла на оплату чартеров и двухнедельного карантина в Мельбурне для участвующих теннисистов.

Tennis Australia уже потратили $ 56 млн из резервного фонда организации и теперь взяли в долг $ 28 млн, чтобы провести Открытый чемпионат Австралии в 2022 году.

Открытый чемпионат Австралии – 2022 пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Ранее организаторы сообщили, что в нём смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.

Новость по теме
Власти Австралии отреагировали на слова отца Джоковича о шантаже Новака
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021