Опубликован размер миллионного долга, который должны погасить организаторы Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии Tennis Australia отчитались о финансовых результатах за 2020 и 2021 годы.

С июля 2020-го по сентябрь 2021 года организаторы турнира «Большого шлема» понесли убытки в размере $ 70 млн. Сообщается, что большая часть денег ушла на оплату чартеров и двухнедельного карантина в Мельбурне для участвующих теннисистов.

Tennis Australia уже потратили $ 56 млн из резервного фонда организации и теперь взяли в долг $ 28 млн, чтобы провести Открытый чемпионат Австралии в 2022 году.

Открытый чемпионат Австралии – 2022 пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Ранее организаторы сообщили, что в нём смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.