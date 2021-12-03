Опубликован размер миллионного долга, который должны погасить организаторы Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии Tennis Australia отчитались о финансовых результатах за 2020 и 2021 годы.
С июля 2020-го по сентябрь 2021 года организаторы турнира «Большого шлема» понесли убытки в размере $ 70 млн. Сообщается, что большая часть денег ушла на оплату чартеров и двухнедельного карантина в Мельбурне для участвующих теннисистов.
Tennis Australia уже потратили $ 56 млн из резервного фонда организации и теперь взяли в долг $ 28 млн, чтобы провести Открытый чемпионат Австралии в 2022 году.
Открытый чемпионат Австралии – 2022 пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Ранее организаторы сообщили, что в нём смогут принять участие только полностью вакцинированные игроки. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
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