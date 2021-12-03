Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хорват Гойо обыграл серба Лайовича в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Хорват Гойо обыграл серба Лайовича в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса
Комментарии

Хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 58 минут.

Кубок Дэвиса 2021. 1/2 финала
03 декабря 2021, пятница. 18:10 МСК
Борна Гойо
279
Хорватия
Борна Гойо
Б. Гойо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Душан Лайович
33
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович

Во втором матче полуфинальной серии хорват Марин Чилич встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. В случае если Джокович проиграет свою встречу, хорваты попадут в финал Кубка Дэвиса, где встретятся с победителем пары Россия — Германия.

Завтра, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. Напомним, в составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Краинович: у Сербии есть Джокович, все остальные — вторая лига
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021