Хорват Гойо обыграл серба Лайовича в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса — 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 58 минут.

Во втором матче полуфинальной серии хорват Марин Чилич встретится с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем. В случае если Джокович проиграет свою встречу, хорваты попадут в финал Кубка Дэвиса, где встретятся с победителем пары Россия — Германия.

Завтра, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. Напомним, в составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

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