Джокович уверенно обыграл Чилича и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Хорватии Марина Чилича во втором полуфинальном матче Кубка Дэвиса — 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 40 минут.

Таким образом, Джокович сравнял счёт в полуфинальной серии. Финалист Кубка Дэвиса определится в третьем матче серии, в котором команды сыграют в парах. Лидеры мирового рейтинга Никола Мектич и Мате Павич из Хорватии сразятся с Николой Чачичем и Новаком Джоковичем. Встреча начнётся в 22:30.

Сборная-победитель парного матча попадёт в финал Кубка Дэвиса, где встретится с триумфатором второго полуфинала между Россией и Германией.

Завтра, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. Напомним, в составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

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