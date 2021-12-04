Мектич и Павич обыграли пару Джокович / Краинович и вывели Хорватию в финал Кубка Дэвиса

Хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса уверенно переиграла сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича — 7:5, 6:1.

Таким образом, хорваты во второй раз за последние 3 розыгрыша турнира вышли в финал Кубка Дэвиса.

Напомним, хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса — 4:6, 6:3, 6:2.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Хорватии Марина Чилича во втором полуфинальном матче Кубка Дэвиса — 6:4, 6:2, переведя серию в решающий третий матч.

В финальном матче турнира Хорватия встретится с победителем второго полуфинала между Россией и Германией.

Напомним, сегодня, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. В составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

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