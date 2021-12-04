Сборная Хорватии четвёртый раз вышла в финал Кубка Дэвиса

Хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса уверенно переиграла сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича — 7:5, 6:1.

Напомним, хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса — 4:6, 6:3, 6:2.

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Хорватии Марина Чилича во втором полуфинальном матче Кубка Дэвиса — 6:4, 6:2, переведя серию в решающий третий матч.

Сборная Хорватии четвёртый раз вышла в финал Кубка Дэвиса. В 2005-м и 2018-м она брала трофей, а в 2016-м проиграла Аргентине. В финальном матче турнира Хорватия встретится с победителем второго полуфинала между Россией и Германией.