Хорватская пара теннисистов Никола Мектич и Мате Павич в решающем матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса уверенно переиграла сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича — 7:5, 6:1.
Напомним, хорватский теннисист, 279-я ракетка мира Борна Гойо в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира, серба Душана Лайовича в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса — 4:6, 6:3, 6:2.
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Хорватии Марина Чилича во втором полуфинальном матче Кубка Дэвиса — 6:4, 6:2, переведя серию в решающий третий матч.
Сборная Хорватии четвёртый раз вышла в финал Кубка Дэвиса. В 2005-м и 2018-м она брала трофей, а в 2016-м проиграла Аргентине. В финальном матче турнира Хорватия встретится с победителем второго полуфинала между Россией и Германией.
- 4 декабря 2021
-
01:20
-
00:34
-
00:10
- 3 декабря 2021
-
22:51
-
22:41
-
22:13
-
21:55
-
20:08
-
19:57
-
15:34
-
14:00
-
13:55
-
12:14
-
12:02
-
10:52
-
10:39
-
10:06
-
09:45
-
09:30
-
09:24
-
07:41
-
07:32
-
00:49
- 2 декабря 2021
-
23:25
-
23:13
-
22:45
-
22:39
-
22:29
-
22:19
-
22:04
-
20:43
-
20:32
-
20:20
-
18:49
-
17:53