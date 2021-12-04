Джокович — о возможном участии на Australian Open: сообщу вам об этом очень скоро

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал, что в ближайшее время сообщит о своём решении по поводу участие в Открытом чемпионате Австралии.

«Буду ли играть на Открытом чемпионате Австралии по теннису? Новак Джокович: «Я сообщу вам об этом очень скоро», — приводит слова Джоковича журналист Луиджи Гатто в своём «твиттере».

Напомним, Новак Джокович до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации. Предполагается, что он не прививался. Ранее сообщалось, что на Открытый чемпионат Австралии будут допущены только теннисисты, который привились от коронавируса.

Открытый чемпионат Австралии – 2022 пройдёт с 17-го по 30 января. Напомним, действующими чемпионами турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.