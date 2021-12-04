«Жестокий турнир». Джокович прокомментировал поражение Сербии в полуфинале Кубка Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в решающем матче полуфинального противостояния Кубка Дэвиса с Хорватией. Новак и Филип Краинович проиграли Николе Мектичу и Мате Павичу — 5:7, 1:6. Хорватия победила в матче с Сербией со счётом 2-1.

«Сезон закончился сегодня, и я не жалею, что принимал участие в турнирах, начиная с августа. Я выложился по полной, как всегда в сборной. Выступление за национальную команду имеет особое значение и важность для меня, да и для всех причастных. К сожалению, в этот раз у нас не получилось. Одной победы в одиночке недостаточно.

Это жестокий турнир, потому что здесь тебе нужно выигрывать каждый матч и каждый сет, так как это важно. Мы попали в плей-офф со второго места, играли в четвертьфинале. К сожалению, сегодня нам не повезло. Это спорт. Что мы можем поделать? Я ни о чём в жизни не жалею. Стараюсь извлечь уроки из трудных моментов. Несмотря на то что мне и команде очень больно, это возможность для всех нас стать сильнее и лучше в игровом и человеческом плане.

Надеюсь, мы извлечём уроки из выступления в этом Кубке Дэвиса. Мы во многом можем прибавить индивидуально и как команда. Нашей целью всегда является пройти как можно дальше в Кубке Дэвиса, потому что для нас важно выступать за команду и нашу страну», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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