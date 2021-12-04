Джокович: без сильной пары каждый такой матч превратится для Сербии в покорение Эвереста

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от поражения в решающем парном матче противостояния с Хорватией в полуфинале Кубка Дэвиса. Новак и Филип Краинович проиграли Николе Мектичу и Мате Павичу со счётом 5:7, 1:6.

«Мы вышли на корт с верой в победу, иначе зачем выходить, если готов выбросить белый флаг? Мы всегда знали, что это будет самый сложный матч в противостоянии. Мы понимали, что если всё сведётся к парному матчу, то фаворитами мы не будем, ведь нам противостоит лучшая пара мира. Они всегда играют вместе и прекрасно друг друга знают. Они специалисты по игре в паре. Это их игра, они именно на этом сосредоточены.

Мы не так много играем в паре. Может, стоит больше. Чтобы выиграть Кубок Дэвиса, нам нужно больше специалистов по игре в парном разряде. Нам нужна сильная пара, иначе выиграть будет сложно. Это как лотерея на корте, потому что они отлично знают друг друга. Один парень выполняет кросс, другой его прикрывает. Они точно знают, куда полетит мяч.

Для нас, одиночников, всё не так. Мы принимаем мяч в середину корта, в одиночном разряде этого достаточно. Но в паре они прикрывают эту зону и легко выигрывают очки на приёме. Они всегда вынуждают тебя выполнить идеальный удар с приёма. Если у тебя не получается, начинаются проблемы. Они всё время оказывают давление. Мы пытались, не получилось. Нам точно нужно прибавлять в игре в парном разряде. Нам нужна пара, которая всё время будет играть вместе, иначе каждый такой матч будет превращаться в покорение Эвереста», — сказал Джокович на пресс-конференции.

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