Троицки объяснил, зачем Сербия поменяла партнёра Джоковича по парному матчу Кубка Дэвиса

Капитан сборной Сербии по теннису Виктор Троицки рассказал, зачем команда решила заменить первоначального партнёра Новака Джоковича по парному матчу полуфинала Кубка Дэвиса Николу Чачича на Филипа Краиновича.

«Мы знали, что этот матч наверняка самый сложный. Идея состоит в том, чтобы иметь хороших позиционных игроков. К сожалению, Хорватия была готова, и они сыграли действительно на высшем уровне в паре. Вот почему они первые в мире в парном разряде. Да, к сожалению, наш шанс был в одиночном разряде. Новак, конечно, опять справился со своей работой, но в первом сингле мы проиграли, хотя и были фаворитами.

Краинович не мог играть одиночные матчи. Я надеялся, что он сможет поработать в парном разряде. Филип и Новак, играющие агрессивно и от линии, не смогли проявить себя в полной мере, так как их контролировали сильные соперники.

Краинович и Джокович играли, наверное, наиболее стабильно в моей команде. Они больше всего играли вместе, вот в чём была идея замены перед парным матчем», — сказал Троицки на послематчевой пресс-конференции.

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