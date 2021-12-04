Краинович: постараемся сформировать пары так, чтобы одиночники могли расслабиться

Член сборной Сербии по теннису Филип Краинович высказался о вылете команды из полуфинала Кубка Дэвиса.

«Для меня большая честь видеть Новака в команде. Мы многому учимся у него. Он наш кумир. Он приносит нам победы в Кубке Дэвиса. Он очень любит играть, а мы пытаемся ему помочь всем, чем можем. К сожалению, сегодня очень печальный день. Нам нужно было побольше помочь Новаку в матчах одиночного разряда. Ему тяжело играть и в синглах, и в парах. Но при этом Новак всегда выжимает свой максимум.

В ближайшее время постараемся сформировать пары так, чтобы одиночники могли немного расслабиться и сосредоточиться на одиночном разряде, а не на парном тоже», — сказал Краинович на послематчевой пресс-конференции.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.