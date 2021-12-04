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Павич — о победе в полуфинале КД: сделали это ради четырёх ребят, стоявших рядом с кортом

Павич — о победе в полуфинале КД: сделали это ради четырёх ребят, стоявших рядом с кортом
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Член сборной Хорватии по теннису Мате Павич высказался после победы над сербами в полуфинальной серии Кубка Дэвиса.

«Мы играли против сильного соперника, против Новака Джоковича. Он лучший игрок в мире. Нам удалось победить, мы провели отличный матч в парном разряде. С групповой стадии до четвертьфинала и до полуфинала все члены нашей команды провели прекрасные игры. Мы очень счастливы выйти в финал, мы готовы к нему.

Да, Новак — лучший игрок в одиночном разряде в мире, но, к счастью, мы играли в парах и сделали это ради четырёх ребят, которые стояли рядом с кортом. Мы провели потрясающую встречу и очень счастливы», — приводит слова Павича официальный сайт Кубка Дэвиса.

В финальном матче турнира Хорватия встретится с победителем второго полуфинала между Россией и Германией.

Напомним, сегодня, 4 декабря, национальная сборная России в полуфинале Кубка Дэвиса встретится со сборной Германии. В составе немецкой команды на этом турнире не выступает третья ракетка мира Александр Зверев.

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