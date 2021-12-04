Рублёв уверенно обыграл Кёпфера в полуфинале Кубка Дэвиса, забрав второй сет всухую
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Российский теннисист Андрей Рублёв в двухсетовом матче уверенно обыграл немца Доминика Кёпфера в полуфинале Кубка Дэвиса — 6:4, 6:0.
Таким образом, сборная России повела в полуфинальной серии с немцами — 1:0.
В 16:30 Даниил Медведев во второй встрече полуфинала сразится с Ян-Леннардом Штруффом.
В случае победы в полуфинале россияне поборются за титул со сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).
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