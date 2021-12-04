Рублёв прокомментировал разгром Кёпфера в полуфинале Кубка Дэвиса

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над немцем Домиником Кёпфером в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса (6:4, 6:0).

«Главное, что сегодня я старался суперсфокусироваться на своей игре на протяжении всего матча. В конце концов удалось победить легко, но он боролся.

Матч Медведева? Я думаю, что Даниилу будет сложно. Штруфф – серьёзный соперник, с которым всегда получаются очень тяжёлые матчи. Он играет в очень активный теннис, создаёт высокий ритм, выходит к сетке с подачи и с приёма. Но надеюсь, что Даниил победит, и у нас всё будет хорошо», — сказал Рублёв на корте.

В 16:30 во второй встрече полуфинала Даниил Медведев сразится с Ян-Леннардом Штруффом.

В случае победы в полуфинале россияне поборются за титул со сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса.

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