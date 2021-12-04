Рублёв рассказал, какой вывод он сделал по ходу сегодняшнего матча Кубка Дэвиса с Кёпфером

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над немцем Домиником Кёпфером в первом матче полуфинальной серии Кубка Дэвиса (6:4, 6:0).
«Не знаю, когда последний раз так выигрывал. В сравнении с предыдущими матчами сегодня главной задачей было начать играть и не расслабляться, как это случалось раньше. Когда я выигрывал довольно легко в начале матчей, а потом вроде как не нужно было прикладывать столько усилий, и в итоге сам дарил всё соперникам – и либо выигрывал в трёх сетах, либо проигрывал. Сегодня понял, что нужно было играть от самого начала и до конца и только прибавлять и прибавлять. Если могу выигрывать 6:0, значит, так и надо выигрывать. Не отдавать ничего и не совершать глупых ошибок. В итоге так и получилось.
Могли ли меня заменить? Со мной таких обсуждений не велось. То есть я не знаю, что конкретно говорилось другим ребятам. Это лучше спросить либо у них, либо у Шамиля Анвяровича. В моём случае со мной поговорили о прошлом матче – какое моё мнение, какое их мнение и готов ли я играть. Конечно, я был готов играть», — сказал Рублёв в интервью OKKO Sport.
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