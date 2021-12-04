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У Медведева пошла кровь из носа во время матча Кубка Дэвиса со Штруффом

У Медведева пошла кровь из носа во время матча Кубка Дэвиса со Штруффом
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В эти минуты проходит полуфинальный матч Кубка Дэвиса. Сборная России встречается с Германией.

Во втором матче дня борьбу ведут россиянин Даниил Медведев и немец Ян-Леннард Штруфф. Первый сет остался за российским теннисистом — 6:4. А во втором сете у Медведева возникли небольшие проблемы. У него пошла кровь из носа.

Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Если Медведев нанесёт поражение Штруффу, то выведет сборную России в финал.

В случае победы в полуфинале россияне поборются за титул со сборной Хорватии в финале Кубка Дэвиса. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

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