Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.



Россия выиграла полуфинал (2:0) и вышла в финал Кубка Дэвиса. Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0.



В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

Финальный матч состоится завтра, 5 декабря.

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