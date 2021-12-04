Медведев обыграл Штруффа и вывел сборную России в финал Кубка Дэвиса
Поделиться
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в матче 1/2 финала Кубка Дэвиса немца Яна-Леннарда Штруффа. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.
Россия выиграла полуфинал (2:0) и вышла в финал Кубка Дэвиса. Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0.
В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).
Финальный матч состоится завтра, 5 декабря.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
Кубок Дэвиса 2021. 1/2 финала
04 декабря 2021, суббота. 16:30 МСК
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
51
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
16:24
-
16:07
-
15:57
-
14:22
-
12:00
-
10:32
-
10:11
-
09:49
-
09:24
-
09:16
-
08:44
-
01:51
-
01:20
-
00:34
-
00:10
- 3 декабря 2021
-
22:51
-
22:41
-
22:13
-
21:55
-
20:08
-
19:57
-
15:34
-
14:00
-
13:55
-
12:14
-
12:02
-
10:52
-
10:39
-
10:06
-
09:45
-
09:30
-
09:24
Партнерский контент