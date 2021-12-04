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Медведев — испанским болельщикам: болея против меня, вы делаете мне только лучше

Медведев — испанским болельщикам: болея против меня, вы делаете мне только лучше
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над немцем Ян-Леннардом Штруффом в полуфинале Кубка Дэвиса. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4. Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса.

«Я рад за команду, мы вышли в финал. На турнире мы обыграли хозяев – Испанию, и я особенно рад этому. У Хорватии лучшая пара в мире, поэтому мы должны решить проблемы в одиночках. Надеюсь, что будет много фанатов. Люди, до сих пор болея против меня, не понимают, что делают мне только лучше», — сказал Медведев на корте.

Россия выиграла полуфинал (2:0) и вышла в финал Кубка Дэвиса. Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0.

В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

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