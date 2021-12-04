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Даниил Медведев объяснил причины своего кровотечения в полуфинале Кубка Дэвиса

Даниил Медведев объяснил причины своего кровотечения в полуфинале Кубка Дэвиса
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему у него пошла кровь во время матча 1/2 финала Кубка Дэвиса с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. Эта победа позволила россиянам выйти в финал турнира.

«Очень сухо в Мадриде. Я уж не знаю точно, но у меня сосуды очень близко расположены, и в принципе иногда идёт кровь из носа. В основном в сухих городах, а в Мадриде всегда сухо. У многих игроков возникают мозоли, а меня они особо никогда не заботят, но вот кровь из носу идёт. Да, бывает», — сказал Медведев в интервью OKKO Sports.

Ранее россиянин Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0.

В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).

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