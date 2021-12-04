Карацев и Хачанов уступили немецкой паре в матче Кубка Дэвиса

Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев потерпели поражение в парном матче 1/2 финала Кубка Дэвиса с немцами Кевином Кравицом и Тимом Пюцем. Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Россияне выполнили шесть эйсов, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Их соперники девять раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми.



Отметим, что этот матч уже не влиял на итоговый результат. Сборная России после матчей одиночек вышла в финал Кубка Дэвиса. В результате полуфинал закончился со счётом 2:1 в пользу России.



В финале россияне поборются за титул со сборной Хорватии. В другом полуфинале сборная Хорватии в трёх матчах обыграла национальную команду Сербии. Судьба встречи решилась в парном матче, в котором лучшие теннисисты мира в парном разряде Никола Мектич и Мате Павич обыграли сербов Новака Джоковича и Филипа Краиновича (7:5, 6:1).



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