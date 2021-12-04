Кафельников: российская сборная решит все вопросы в финале КД, не доходя до парного матча

Бывшая первая ракетка мира, обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников поделился мнением о выступлении россиян на турнире. Сборная России в полуфинале обыграла Германию со счётом 2:1 и вышла в финал. Там россияне сыграют с хорватами, которые выбили с турнира Сербию.

«Может быть много нюансов, но, безусловно, наши ребята — фавориты. Я всё-таки думаю, что все вопросы нужно решать в одиночных встречах. Объективно у хорватов лучшая пара в мире. Но я уверен, что ребята решат вопросы, не доходя до решающего матча.



Безусловно, Рублёв сегодня играл лучше, понимал всю ответственность сегодняшнего матча и сделал всё так, как нужно», — цитирует Кафельникова ТАСС.



Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4). Позднее российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев потерпели поражение в парном матче 1/2 финала Кубка Дэвиса с немцами Кевином Кравицом и Тимом Пюцем. Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.

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