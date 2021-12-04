«Нельзя считать Россию фаворитом». Тарпищев — о финале Кубка Дэвиса

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от финала турнира. Сборная России оспорит трофей с командой Хорватии. Этот матч будет проходить завтра, 5 декабря.



«Карацев и Хачанов вышли вместе на корт в первый раз, для вариации хорошо, что появился Карацев. Задача была – посмотреть, как и что они из себя представляют в соревновательном процессе. Много чего надо отрабатывать, понимания хорошего между ними ещё нет.



Кровь, которая пошла у Медведева? Капилляры у него близко расположены, такое у него бывает – плюс тысяча метров над уровнем моря. Это вопрос, связанный с давлением, ничего серьёзного.



Финал есть финал, у них очень сильная пара – всего пять матчей за год проиграли. Соперник серьёзный, надо стараться сконцентрироваться на одиночках, чтобы решить всё там. Россия – фаворит? Нельзя так считать на Кубке Дэвиса. Сегодня всё висело на одном-двух очках. Кто выигрывал первую подачу – выигрывал сет. Даня в нужный момент сыграл хорошо, но сложности были. Главное, что ребята выдержали», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



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