Медведев — о своём праздновании: когда Роналду выступал за «Реал», он устраивал подобное

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале турнира Медведев обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 6:4. Медведев объяснил, почему после матча провоцировал болельщиков, которые его освистывали.
«Кубок Дэвиса не бывает простым. Да, сегодня можно было сделать вывод по счёту, что всё было легко. Две победы в одиночных матчах. Могло показаться, что всё получается легко, но это не так.
Моя реакция после матча? Я хочу праздновать, делая что-то забавное. Когда Криштиану Роналду играл за «Реал», он устраивал подобные празднования. Я тоже решил так поступить, это было весело. Возможно, я зря так поступил. Такое бывает», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.
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