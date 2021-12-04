Медведев рассказал о значимости победы в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что для него значит победа в Кубке Дэвиса. Сегодня, 4 декабря, сборная России обыграла Германию (2:1) и вышла в финал турнира. Там россияне встретятся с хорватами.

«Насколько для меня важна победа в Кубке Дэвиса? Очень важна. Иначе меня бы не было здесь. Некоторые игроки не хотели сюда ехать, сезон был непростым. Некоторые теннисисты не приехали, я их понимаю. Я хочу поддержать их. Это нелегко.



Сезон очень длинный. Скоро будет Australian Open, почти сразу после Кубка Дэвиса.



У нас отличная команда. Мне нравится играть за мою страну. Мне нравится играть перед нашими болельщиками, они тоже здесь есть», — сказал Медведев на пресс-конференции.



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