Медведев рассказал о значимости победы в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что для него значит победа в Кубке Дэвиса. Сегодня, 4 декабря, сборная России обыграла Германию (2:1) и вышла в финал турнира. Там россияне встретятся с хорватами.
«Насколько для меня важна победа в Кубке Дэвиса? Очень важна. Иначе меня бы не было здесь. Некоторые игроки не хотели сюда ехать, сезон был непростым. Некоторые теннисисты не приехали, я их понимаю. Я хочу поддержать их. Это нелегко.
Сезон очень длинный. Скоро будет Australian Open, почти сразу после Кубка Дэвиса.
У нас отличная команда. Мне нравится играть за мою страну. Мне нравится играть перед нашими болельщиками, они тоже здесь есть», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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