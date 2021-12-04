Когда и во сколько сборная России сыграет финал Кубка Дэвиса с Хорватией

Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса. Россияне обыграли в полуфинале команду Германии со счётом 2:1. Андрей Рублёв обыграл немца Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 6:0. Российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение Ян-Леннарду Штруффу (6:4, 6:4). Позднее российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев потерпели поражение в парном матче 1/2 финала Кубка Дэвиса с немцами Кевином Кравицом и Тимом Пюцем. Встреча закончилась со счётом 6:4, 3:6, 4:6.



В финале Кубка Дэвиса сборная России сыграет с Хорватией. Этот матч состоится завтра, 5 декабря.



Пока расписание конкретных матчей не опубликовано. Оно появится не раньше чем за час до начала встречи, которая запланирована на 18:00 мск.

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