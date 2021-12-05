Корретха — о Медведеве: феномен, любит провоцировать, но столько озорства

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. Корретха опубликовал фрагмент интервью Медведева, в котором он назвал победу сборной России в матче Кубка Дэвиса с Испанией в Мадриде одним из самых ярких моментов.
«Такие вещи делают нас более расслабленными. Вам он нравится как личность? На мой взгляд, это феномен. Он любит провоцировать, но в нём столько озорства», — написал Корретха в своём «твиттере».
Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале россияне обыграли немцев со счётом 2:1. После выхода в финал Медведев слегка попровоцировал болельщиков, которые его освистывали. Россиянин начал притоптывать и поднимать вверх руки, словно требовал, чтобы фанаты ещё активнее свистели.
Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.
- 5 декабря 2021
-
00:48
- 4 декабря 2021
-
23:20
-
23:12
-
22:28
-
22:06
-
21:46
-
20:34
-
20:07
-
18:54
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:44
-
17:34
-
17:21
-
16:24
-
16:07
-
15:57
-
14:22
-
12:00
-
10:32
-
10:11
-
09:49
-
09:24
-
09:16
-
08:44
-
01:51
-
01:20
-
00:34
-
00:10
- 3 декабря 2021
-
22:51
-
22:41
-
22:13
-
21:55
-
20:08