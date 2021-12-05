Корретха — о Медведеве: феномен, любит провоцировать, но столько озорства

Бывший испанский теннисист Алекс Корретха поделился мнением о россиянине Данииле Медведеве. Корретха опубликовал фрагмент интервью Медведева, в котором он назвал победу сборной России в матче Кубка Дэвиса с Испанией в Мадриде одним из самых ярких моментов.



«Такие вещи делают нас более расслабленными. Вам он нравится как личность? На мой взгляд, это феномен. Он любит провоцировать, но в нём столько озорства», — написал Корретха в своём «твиттере».



Сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале россияне обыграли немцев со счётом 2:1. После выхода в финал Медведев слегка попровоцировал болельщиков, которые его освистывали. Россиянин начал притоптывать и поднимать вверх руки, словно требовал, чтобы фанаты ещё активнее свистели.

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