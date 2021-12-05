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Тарпищеву на Кубке Дэвиса вручили торт в честь 100-го матча в качестве капитана сборной

Тарпищеву на Кубке Дэвиса вручили торт в честь 100-го матча в качестве капитана сборной
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Главе ФТР Шамилю Тарпищеву на Кубке Дэвиса вручили торт в честь 100-й встречи в качестве капитана сборной России.

Напомним, 4 декабря сборная России оформила выход в финал Кубка Дэвиса. В полуфинале турнира команда обыграла сборную Германии со счётом 2:1. Для сборной России это будет первый финал Кубка Дэвиса за 14 лет.

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В финале Кубка Дэвиса сборная России сыграет с национальной командой Хорвати. Этот матч состоится завтра, 5 декабря.

Пока расписание конкретных матчей не опубликовано. Оно появится не раньше чем за час до начала встречи, которая запланирована на 18:00 мск.

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