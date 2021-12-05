Свёнтек прекратила сотрудничество с тренером. С ним она выиграла «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира Ига Свёнтек объявила о прекращении сотрудничества со своим личным тренером Петром Сержпутовским. Под руководством специалиста Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» в 2020 году.

«Я начала свою предсезонную подготовку, но сегодня хотела бы рассказать вам кое-что важное. После более чем пяти лет я решила завершить своё сотрудничество с моим тренером Петром Сержпутовским. Это изменение действительно тяжело для меня, решение было нелёгким.

Как теннисисты мы встречаем на своём пути множество людей, которые вносят большой вклад в нашу работу, а часто и в нашу жизнь, потому что мы почти весь год проводим вместе в туре. Я поняла, что иногда в нашей профессиональной жизни нам нужны перемены, чтобы больше развиваться.

Хотела бы поблагодарить вас, тренер, за всё, что вы для меня сделали. Мы так много дали друг другу, и надеюсь, что мы продолжим расти и развиваться с этим опытом. Я многим тебе обязана и искренне ценю то время, которое мы провели вместе. Все эти годы позволили нам быть там, где мы сейчас находимся.

Полагаю, у вас могут возникнуть вопросы о том, что будет дальше. У меня есть всё необходимое для работы, и я хотела бы сосредоточиться на своей предсезонной подготовке без какого-либо давления извне. Надеюсь, вы это поймёте», — написала Свёнтек у себя в «твиттере».