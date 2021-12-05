Россия — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция финального матча Кубка Дэвиса

Сегодня, 5 декабря, сборная России по теннису проведёт финальную серию матчей Кубка Дэвиса — 2021. Соперниками россиян станут теннисисты из Хорватии. Для обеих сборных это будет пятый матч на турнире. Первая встреча полуфинальной серии начнётся в 18:00 мск. Сыграют Андрей Рублёв и Борна Гойо. В 19:30 Даниил Медведев сразится с Марином Чиличем. В третьем матче финала могут сойтись пара Аслан Карацев / Андрей Рублёв и лучшие теннисисты мира в парном разряде, хорваты Никола Мектич и Мате Павич.

Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). В четвертьфинале россияне обыграли шведов, а в полуфинале — немцев.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.

Поддержи наших и смотри Кубок Дэвиса с 25 ноября по 5 декабря эксклюзивно в Okko.