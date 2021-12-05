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Стал известен состав сборной России на финал Кубка Дэвиса с Хорватией

Стал известен состав сборной России на финал Кубка Дэвиса с Хорватией
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Опубликована официальная заявка сборных России и Хорватии на финал Кубка Дэвиса.

Первыми сыграют Андрей Рублёв и Борна Гойо. Этот матч начнётся в 18:00 мск. Далее в 19:30 мск сыграют Даниил Медведев и Марин Чилич. На 21:00 мск запланирован парный матч Аслан Карацев/Андрей Рублёв — Никола Метич/Мате Павич.

Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). В четвертьфинале россияне обыграли шведов, а в полуфинале — команду Германии.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.

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