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Руседски рассказал об ожиданиях от финала Кубка Дэвиса Россия — Хорватия

Руседски рассказал об ожиданиях от финала Кубка Дэвиса Россия — Хорватия
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Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса. За титул поспорят сборные России и Хорватии.

«Россия — явный фаворит в одиночных матчах. Чиличу нужно повернуть время вспять и выдать волшебную игру. Если Хорватия дойдёт до парных матчей, то будет фаворитом. России нужно выиграть оба одиночных матча, чтобы победить», — написал Руседски в своём «твиттере».

Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). В четвертьфинале россияне обыграли шведов, а в полуфинале — немцев.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.

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