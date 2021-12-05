Руседски рассказал об ожиданиях от финала Кубка Дэвиса Россия — Хорватия

Финалист Открытого чемпионата США 1997 года, бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился ожиданиями от финала Кубка Дэвиса. За титул поспорят сборные России и Хорватии.



«Россия — явный фаворит в одиночных матчах. Чиличу нужно повернуть время вспять и выдать волшебную игру. Если Хорватия дойдёт до парных матчей, то будет фаворитом. России нужно выиграть оба одиночных матча, чтобы победить», — написал Руседски в своём «твиттере».



Сборная России вышла в плей-офф турнира с первого места. На групповом этапе россияне разгромили команду Эквадора (3-0) и обыграли Испанию (2-1). В четвертьфинале россияне обыграли шведов, а в полуфинале — немцев.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.



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