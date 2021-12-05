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Рублёв рассказал, чем может быть Чилич опасен для Медведева

Рублёв рассказал, чем может быть Чилич опасен для Медведева
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в финале Кубка Дэвиса в матче с хорватом Борной Гойо. Встреча закончилась со счётом 6:4, 7:5. Благодаря этой победе сборная России вышла вперёд (1:0). Также Рублёв поделился ожиданиями от матча соотечественника Даниила Медведева и хорвата Марина Чилича.

«Во время второго сета не было ли ассоциаций с матчами с Лопесом и Имером? Нет, у меня таких мыслей не было, потому что всё-таки в этом матче я не расслаблялся. Я продолжал набирать обороты, продолжал бороться и биться за каждый мяч, несмотря на счёт. Я бы сказал, что он добавил не в игре, а в подаче. Он стал ещё сильнее подавать, ещё больше попадать, ещё больше рисковать на втором мяче. Но в важный момент это не так легко делать, и в итоге у меня получилось показать хороший матч и выиграть.

Матч Медведева с Чиличем? Мы не обсуждали с Даниилом игру, но в любом случае против Марина всегда будет тяжело. Он не даёт ритма. Ты не чувствуешь игру на задней линии, потому что не знаешь, что будет. Возможно, розыгрыш будет в два удара, а потом будет длинный розыгрыш. Иногда он может всё забить, иногда проошибаться. Из-за этого с ним очень тяжело. К тому же он всегда рискует, и из-за этого становится ещё тяжелее.

Последний раз они играли на Уимблдоне, и первые два сета Марин отыграл нереально, а у Дани было немного шансов. А потом стиль игры Чилича привёл его к ошибкам, он стал ошибаться, и Даня победил в пяти сетах», — сказал Рублёв в интервью OKKO Sports.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия – Хорватия на Кубке Дэвиса.

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