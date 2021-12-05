Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса

Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал победу национальной команды в Кубке Дэвиса – 2021.
В решающем матче Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2, а Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо — 6:4, 7:6 (7:5).
«Ни разу за весь турнир не было сомнения в нашей победе. Запас прочности и класс ребят выше, чем у всех соперников.
Начало турнира было нервозным для Рублёва, он всегда ожидает от себя максимума. Возможно, на него повлияли последние три месяца. У него пошатнулась уверенность, но он игрок очень хорошего уровня.
Медведев доказал, что он второй в мире после Джоковича. Поэтому не может быть никаких вопросов. Рейтинг объективен», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Смотри самые яркие моменты Кубка Дэвиса эксклюзивно в Okko.
- 5 декабря 2021
-
22:44
-
22:38
-
22:37
-
22:13
-
22:06
-
21:51
-
21:47
-
21:35
-
20:45
-
20:26
-
19:56
-
19:44
-
19:19
-
18:17
-
17:23
-
16:51
-
16:32
-
10:13
-
09:47
-
01:34
-
00:48
- 4 декабря 2021
-
23:20
-
23:12
-
22:28
-
22:06
-
21:46
-
20:34
-
20:07
-
18:54
-
18:23
-
18:02
-
17:59
-
17:44
-
17:34
-
17:21