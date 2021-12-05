Евгений Кафельников отреагировал на победу сборной России в Кубке Дэвиса

Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года в составе сборной России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников прокомментировал победу национальной команды в Кубке Дэвиса – 2021.

В решающем матче Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2, а Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо — 6:4, 7:6 (7:5).

«Ни разу за весь турнир не было сомнения в нашей победе. Запас прочности и класс ребят выше, чем у всех соперников.



Начало турнира было нервозным для Рублёва, он всегда ожидает от себя максимума. Возможно, на него повлияли последние три месяца. У него пошатнулась уверенность, но он игрок очень хорошего уровня.



Медведев доказал, что он второй в мире после Джоковича. Поэтому не может быть никаких вопросов. Рейтинг объективен», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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