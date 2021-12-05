Видео исторического матчтбола Медведева, который принёс России победу в Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев в финале Кубка Дэвиса обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Эта победа принесла России чемпионский титул. Россияне обыграли хорватов со счётом 2:0.

Видео исторического матчбола Медведева.

Ранее Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и вывел россиян вперёд.

На турнире россияне на групповом этапе обыграли Эквадор (3:0) и Испанию (2:1). В четвертьфинале была обыграна сборная Швеции (2:0), а в полуфинале — Германии (2:0).

Сборная России уже в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. Ранее команда побеждала на турнирах в 2002 и 2006 годах.



Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):

1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.

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