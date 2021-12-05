Рублёв отпраздновал победу в Кубке Дэвиса душем из шампанского

Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отпраздновал победу сборной России в финале Кубка Дэвиса. Россияне обыграли в финале турнира Хорватию со счётом 2:0.



Рублёв откупорил бутылку шампанского и начал поливать им членов сборной России. Вскоре к нему присоединились и остальные игроки сборной.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Кубка Дэвиса.

Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и вывел россиян вперёд в финале турнира. А затем Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Эта победа принесла России чемпионский титул.



Сборная России в третий раз выиграла Кубок Дэвиса. Ранее россияне побеждали в 2002 и 2006 годах.



Все победы сборной России в финалах Кубка Дэвиса (3):

1. 2002. Париж. Россия – Франция – 3-2.

2. 2006. Москва. Россия – Аргентина – 3-2.

3. 2021. Мадрид. Россия – Хорватия – 2-0.

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