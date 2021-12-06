Хоркина отреагировала на победу сборной России в финале Кубка Дэвиса

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу сборной России в Кубке Дэвиса. Россияне в финале обыграли хорватов со счётом 2:0.



«Наши теннисисты — большие молодцы! Они показали полный профессионализм. Любая победа сборной России — прекрасная новость. Я наслышана о мастерстве Даниила Медведева. Когда команда побеждает, нельзя выделять какого-то игрока. Каждый человек — это боевая единица. Если кто-то сделает промах, может пойти цепная реакция. А здесь каждый сыграл на самом топе», — цитирует Хоркину «Спорт-экспресс».



Андрей Рублёв нанёс поражение Борне Гойо со счётом 6:4, 7:6 (7:5) и вывел россиян вперёд в финале турнира. А затем Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Эта победа принесла России чемпионский титул.



Смотри самые яркие моменты Кубка Дэвиса эксклюзивно в Okko.