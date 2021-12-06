Дзюба и Джокович отреагировали на пост Медведева в «Инстаграме» о победе в Кубке Дэвиса
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25-летний российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу со сборной России на престижном турнире – Кубке Дэвиса, опубликовал пост в социальных сетях об этом событии.
«Работа сделана», — гласит комментарий Медведева к публикации в «Инстаграме».
В комментариях под этим же постом свои поздравления Даниилу оставили известные личности в мире тенниса, и не только.
Пресс-служба Australian Open: любим твою работу!
«Молодец, команда России», — написал на русском Новак Джокович, сопроводив это сообщение эмодзи аплодисментов.
«Молодцы, парни!» — гласит комментарий бразильского теннисиста Марсело Демолинера.
Не остался в стороне и футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба, отреагировавший на публикацию при помощи эмодзи.
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