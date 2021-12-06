Дзюба и Джокович отреагировали на пост Медведева в «Инстаграме» о победе в Кубке Дэвиса

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, одержавший победу со сборной России на престижном турнире – Кубке Дэвиса, опубликовал пост в социальных сетях об этом событии.

«Работа сделана», — гласит комментарий Медведева к публикации в «Инстаграме».

В комментариях под этим же постом свои поздравления Даниилу оставили известные личности в мире тенниса, и не только.

Пресс-служба Australian Open: любим твою работу!

«Молодец, команда России», — написал на русском Новак Джокович, сопроводив это сообщение эмодзи аплодисментов.

«Молодцы, парни!» — гласит комментарий бразильского теннисиста Марсело Демолинера.

Не остался в стороне и футболист санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба, отреагировавший на публикацию при помощи эмодзи.