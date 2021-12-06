Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сборной России на Кубке Дэвиса

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России на Кубке Дэвиса. В финале россияне со счётом 2-0 обыграли национальную команду Хорватии.

«Это великая победа, поэтому, конечно, следим и болеем. У нас великолепное поколение. После того как ушли Сафин, Кафельников, Давыденко, казалось, что ждать долго. Но мы дождались.

Ребята просто молодцы, красавцы. Я хочу сказать, что командный турнир в теннисе – это как эстафета в лыжах и биатлоне. Для страны это имеет огромное значение. Всех поздравляю. Это колоссальный успех», — приводятся слова Дмитрия Губерниева на сайте телеканала «РЕН ТВ».

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